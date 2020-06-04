حكومة بولندا تفوز في تصويت على الثقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فازت حكومة بولندا بقيادة القوميين في تصويت على الثقة، الخميس، في مسعى لتعزيز سلطتهم وسط سلسلة أحداث هددت بتعطيل الحملة الانتخابية لحليفهم، الرئيس الحالي أندريه دودا.



وتجري بولندا الجولة الأولى من انتخاباتها الرئاسية في 28 يونيو/حزيران.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 10 مايو/أيار، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعاشت بولندا، مايو/أيار الماضي، حالة تاريخية نادرة إثر تعثر فتح مكاتب الاقتراع أبوابها لاختيار رئيس للبلاد، كما لم يتمّ إلغاء الانتخابات التي وُصفت بأنّها "انتخابات أشباح".

وتسود شكوك في البلاد حول ما يخفيه المستقبل، وقد تصاعد الوضع نتيجة عجز الحكام القوميين والمعارضة عن التوافق على حل دستوري مقبول من الطرفين.