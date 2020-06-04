صحيفة سويسرية تكشف مشاريع مشبوهة لمنظمة إخوانية ممولة من قطر وتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت صحيفة سويسرية عن بدء منظمة على صلة بتنظيم الإخوان الإرهابي، أعمال بناء مركز إسلامي كبير في منطقة أرجاو السويسرية على الحدود مع ألمانيا، بعد تلقي تمويلات من قطر وتركيا.



ووفق صحيفة "أرجاو تسايتونغ" السويسرية المحلية، فإن أعمال البناء في المركز بدأت منذ أسبوعين.

وقالت الصحيفة إن منظمة المجتمع الإسلامي الألباني هي التي تقف وراء بناء المركز، وحصلت على ترخيص البناء في وقت قياسي بلغ ٧ أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن المركز يضم مسجد ومركز ثقافي متعدد الأغراض ومطاعم، ومركز رعاية نهارية للأطفال ومساحات مكتبية.

ونقلت الصحيفة عن سعيد كيلر مساهلي، الخبيرة السويسرية الأشهر في ملف الإسلام السياسي، إن بناء المركز الإسلامي يتكلف ٥ ملايين فرنك سويسري، حوالي ( 5.2 ملايين دولار)

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وتابعت "تقول منظمة المجتمع الإسلامي الألباني أنها جمعت هذه المبلغ من تبرعات الأعضاء، ولم تحصل على أي أموال من الخارج".

وأضافت الصحيفة:" إن هذا أمر غير منطقي، لأن الجالية الألبانية ليست بهذا الغنى، فقد أبقت المنظمة المموليين الحقيقيين سرا، لكن السلطات السويسرية تعرف أن المنظمة حصلت على تمويلات قطرية وتركية، ومن منظمات مرتبطة بجماعة الإخوان في دول أخرى".

وتابعت "دولة مثل قطر مغرمة بشكل كبير بدعم شبكات الإخوان الإرهابية".

وترتبط منظمة المجتمع الإسلامي الألباني بتنظيم الإخوان، ودائما ما تدعو دعاة وائمة متطرفين إلى مساجدها ومراكزها الثقافية.

ويتواجد في أرجاو ٢٥ مسجدا، نصفها إما تركية أو ألبانية، فيما يتواجد مسجدان بوسنيان.

وقالت الخبير السويسرية "قطر وتركيا تمولان قطاع كبير من التنظيمات الإسلامية في سويسرا"