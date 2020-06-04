روسيا تسلم الجيش السوري دفعة مقاتلات "ميج 29"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت السفارة الروسية في دمشق، الخميس، أن موسكو أرسلت مجموعة من الطائرات المقاتلة من طراز ميج-29 للجيش السوري في أحدث صفقة له.



وقالت سفارة موسكو بدمشق إن طيارين سوريين يستخدمون بالفعل الطائرات للقيام بمهام داخل المجال الجوي للبلاد، بحسب رويترز.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، وزارتي الخارجية والدفاع بإجراء محادثات مع سوريا الحليفة المقربة للحصول على المزيد من التسهيلات والقدرة على التحرك في المناطق البحرية.

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ووفقاً لأوامر بوتين فإنه تقرر السماح للجيش السوري بالاعتماد على القاعدتين العسكريتين لموسكو هناك بالفعل.

وذكرت السفارة الروسية في سوريا على تويتر مساء أمس الأربعاء أن الدفعة الأحدث من الطائرات كانت للجيش السوري.

وتابعت: "استقبل الجيش العربي السوري الدفعة الثانية من الطائرات المقاتلة من طراز ميج-29 من روسيا، في إطار التعاون العسكري والفني بين بلدينا. بدأ السوريون بالفعل في القيام بمهام بتلك الطائرات".

ونشرت السفارة رابطا لتقرير من الوكالة العربية السورية للأنباء في 30 مايو/ أيار، نقل عن مصدر عسكري سوري قوله إن المقاتلات كانت أكثر فاعلية من جيلها السابق وسيتم استخدامها في المجال الجوي السوري اعتبارا من أول يونيو/حزيران.