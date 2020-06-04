أردوغان يعتزم تعيين صهيره نائباً له

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت أنباء تردد في تركيا عن تعديل وزاري مرتقب، يجري من خلاله تصعيد وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى منصب نائب للرئيس مع 3 آخرين.



جاء ذلك بحسب قائمة مسربة من رئاسة الجمهورية التركية، غير معروف مدى مصداقيتها، تداولها صحفيون أتراك، ونشرها الموقع الإخباري التركي "تي 24"، الخميس.

وتفيد القائمة بأن الرئيس أردوغان يرتب لتصعيد رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، ووزير الداخلية الحالي سليمان صويلو، وصهره براءت ألبيرق، لتوليهم مناصب نائب الرئيس، على أن يظل نائب رئيس الجمهورية الحالي، فؤاد أقطاي، في منصبه.

وبحسب القائمة المسربة، يتولى منصب وزارة العدل، مصطفى دوغان إينال، وتظل زهرة زمرد سلجوق، في منصب وزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية، كما يصبح محمد سليم باغلي وزيرًا للعمل والخدمات الاجتماعية، ويظل مراد كروم في منصب وزير البيئة والتحضر.

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ومن بين التعديلات الوزارية المرتقبة، تنصيب رئيس المخابرات، هاكان فيدان، وزيرًا للخارجية، ويصبح ألب أرسلان بيراقطاء وزيرًا للطاقة والموارد الطبيعية، ويتولى وزارة الخزانة والمالية عدنان بالي، وفاتح شاهين يتولى منصب وزير الشباب والرياضة.

ويتولى مصطفى وارنك حقيبة الداخلية، ورئيس هيئة الاتصالات برئاسة الجمهورية فخر الدين ألتون يتولى منصب وزير الثقافة.

ويبقى ضياء سلجوق وزيرًا للتعليم، كما يحافظ وزير الدفاع خلوصي آكار على منصبه، ووزير الصحة فخر الدين قوجة أيضًا.

ويتولى نائل أولباق وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ومحمد أوزهاسكي وزيرًا للزراعة والغابات، وتظل روهسار باكجان وزيرة للتجارة، ومندرس تورال وزيرًا للسياحة، وعادل قارا اسماعيل أوغلو وزيرًا للنقل والبنية التحتية.