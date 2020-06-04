شباب الصحفيين المصريين: العاملين في قناة الشرق الإخوانية هربوا بعد إصابة مقدمة برامج بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين عن قيام إدارة قناة الشرق الإخوانية التي يمتلكها الهارب المصري أيمن نور عن إحالة المخرج بالفتاة ابراهيم الجزار للتحقيق بعد أن نشر خبر إصابة زوجتة هدير عبد المنعم عسكر و التي تعمل مقدمة برامج بنفس القناة بفيروس كورونا المستجد.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي، ان ما نشرة المخرج عن مرض زوجتة بكورونا وحجزها في احدي مستشفيات اسطنبول أصاب العاملين بالقناة بحالة من الهلع والفزع وامتنعوا عن الحضور للقناة العميلة.

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