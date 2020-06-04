- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تطالب مجلس الأمن بالتحرك لمواجهة دعم تركيا للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
طالبت مصر اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبة المعنية التابعة له بالتحرك ضد سياسات تركيا الداعمة للإرهاب.
قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، الخميس، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة داعش عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، إن تركيا تجند وتنقل آلاف الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.
وأكد شكري أن الممارسات التركية تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومساعي التحالف الدولي لمكافحة داعش.
وطالب وزير الخارجية المصري الائتلاف الدولي لمكافحة داعش، بضمان "عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بواجباتها القانونية، فضلاً عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسئولياتها في هذا الصدد".
وأكد وزير الخارجية المصري، على ضرورة أن "يولي التحالف الدولي لمكافحة داعش أهمية قصوى لتنامي خطر التنظيم في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل".
وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن مصر أكدت خلال الاجتماع على أن استغلال تنظيم داعش الإرهابي انشغال المجتمع الدولي بتناول آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكد حافظ في بيان، أنه يجب ضمان استمرار جهود الائتلاف لكبح طموح تنظيم داعش باستغلال تلك الأزمة الصحية لتنفيذ هجمات ارهابية وخلق ملاذات آمنة جديدة.
وتدعم تركيا مليشيات حكومة الوفاق الإخوانية برئاسة فايز السراج بالأسلحة والمرتزقة رغم القرارات الدولية الداعية لحظر السلاح إلى ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تطالب مجلس الأمن بالتحرك لمواجهة دعم تركيا للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.