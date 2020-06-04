بيان هام من قيادة الجيش الوطني الليبي

أعلن الجيش الوطني الليبي، يوم الخميس، قيامه بإعادة تمركز وحداته خارج العاصمة طرابلس، لكن مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، لأجل حقن دماء الشعب الليبي.
وأوضحت القوات المسلحة الليبية، أنه في حال عدم التزام الطرف الآخر بذلك، فإن القيادة العامة سوف تستأنف العمليات وتعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار المعروفة بـ" 5 + 5".
وأضافت القيادة العامة، في بيان، أن المعركة لم تنته بعد وستستمر حتى النصر من أجل "الثوابت الوطنية الخالدة".
وأورد البيان أن هذا القرار جاء بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار "5 + 5" التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ويسعى القرار أيضا إلى إنجاح أعمال البعثة المرتقبة ودعم الحل السياسي، كما أنه مبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة انسانية وحقنا لدماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي على المدنيين في طرابلس من قبل مليشيات الوفاق.
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