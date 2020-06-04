تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

أكد مصدر مطلع بمديرية الشئون الصحية بدمياط، تسجيل خمس إصابات جديدة إيجابية بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الخميس، بعد ساعات من تسجيل سبع حالات من بينها ثلاث من خارج المحافظة.

أضاف المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحالات الجديدة لأشخاص كانوا مخالطين لمصابين سابقين حاملين للفيروس، وجرى تسجيل تعافي ٣ حالات بمركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة و٥ حالات أخرى بالمدينة الشبابية إلى جانب حالتين من خارج المحافظة.

وأوضح أن نسب التعافي تتزايد يوميًا بفضل جهود الوقاية التي تتبعها الفرق الطبية في المراكز المتخصصة للعزل.