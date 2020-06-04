بالصور- السيطرة على حريق بسبب "أسطوانة بوتاجاز" في قليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريق اندلع بشارع داير الناحية، بقرية الصباح بالوحدة المحلية لسنديون بقليوب، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة في الطابق الرابع، وامتدت للمنزل المجاور.

تلقى اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارا من مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة قليوب، والدكتور كرم السويلكي نائب رئيس المدينة باندلاع حريق بشارع داير الناحية، بقرية الصباح بالوحدة المحلية لسنديون بقليوب، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.

انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية إلى موقع البلاغ لفحصه، وجرى الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.