رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بميدان التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات: قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة، والوقوف على آخر الأعمال التنفيذية التى تجرى على أرض الواقع . يأتى ذلك ضمن جولات رئيس الوزراء على المشروعات التنموية والقومية التى تنفذها الدولة.

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