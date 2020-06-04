"العزل داخل سيارة تاكسي".. سائق يصمم "كابينة لمواجهة كورونا" في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

"الحاجة أم الاختراع".. عبارة رددها الكثيرون على مر العصور، ليعيد سائق تاكسي في الفيوم صياغتها بما يتناسب مع معطيات اللحظات الراهنة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، ويوازن ما بين الحاجة إلى العمل وضرورة تطبيق حيل جديدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

محمود علي، سائق سيارة أجرة "تاكسي" في شوارع الفيوم، لجأ إلى حيلة جديدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بتصميم إطار كابينة من البلاستيك المقوى لتحقيق العزل الصحي بينه وبين الركاب لحماية نفسه وحماية المواطنين من التعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

"محمود" قال لـ"الخليج 365": "حرصًا مني على سلامة الركاب وسلامتي الشخصية, صممت كابينة بلاستكية داخل سيارتي, تعزلني عن الركاب الذين يجلسون في المقعدين الخلفي والجانبي لتقليل الاحتكاك وتحقيق التباعد حتى أثناء ركوب المواصلات".

Advertisements

وأضاف صاحب التاكسي: "صممت أيضًا في الإطار البلاستيكي فتحة صغيرة خلال العازل تسمح بتسليم واستلام قيمة التعريفة المخصصة".

وأشار "محمود" إلى أنه يعمل على تعقيم السيارة من الداخل والخارج باستخدام الكلور بشكل مستمر بعد نزول الركاب".

وأوضح السائق أنه لجأ إلى هذه الحيلة لكونه لا يستطيع فرض ارتداء الكمامة على الركاب الذين يستقلون سيارته مثلما يحدث في المواصلات العامة وسيارات الأجرة والسرفيس، قائلًا "الحاجة أم الاختراع ولازم كلنا نفكر إزاي نتجنب الإصابة بالفيروس المستجد".