مكتب التحقيقات الفيدرالي: الضباط المتورطون بقتل فلويد انتهكوا بعض القوانين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال مكتب التحقيقات الفدرالي، إن حادثة وفاة المواطن ذي الأصول الإفريقية، جورج فلويد "قاسية جدًا".

وأضاف، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، أنه يعمل على جمع الأدلة مؤكدًا أن "العدالة ستأخذ مجراها".

وذكر مكتب التحقيقات الفدرالي، أن ضباط الشرطة انتهكوا قوانين فدرالية في مقتل جورج فلويد.

وكان طبيبان شرّحا جثة فلويد بشكل مستقل قالا إن سبب الوفاة "اختناق ميكانيكي"، مما يعني أن قوة جسدية تدخلت ومنعت دخول الأكسجين، وإن وفاته "جريمة قتل" ناجمة عن الاختناق.

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والثلاثاء الماضي، قال الدكتور مايكل بادن، وهو أحد طبيبين شرحا الجثة بناء على طلب عائلة فلويد، خلال مؤتمر صحفي في مينيابوليس، إن فلويد لم يكن يعاني من أي مشكلة طبية كامنة يُمكن أن تكون أفضت إلى وفاته.

وأضاف بادن أن وفاة فلويد كانت بسبب ضغط ركبة ضابط الشرطة ديريك شوفين على عنقه وظهره.

ويواجه شوفين الذي جثا على رقبة فلويد لمدة 9 دقائق، تهمة القتل من الدرجة الثانية، والتي يُمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 40 سنة، فيما يواجه ثلاثة ضباط آخرون جرى اعتقالهم وفصلهم من العمل اتهامات بالمساعدة والتحريض على قتل فلويد أثناء اعتقاله.

وأشعل مقتل فلويد مظاهرات لا تزال مُستمرة في أنحاء الولايات المتحدة ضد العنصرية ومقتل مواطنين سود على يد أفراد من الشرطة.