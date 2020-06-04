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السويد تعتزم تخفيف قيود السفر الداخلي بدءا من 13 يونيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت حكومة السويد اليوم الخميس أنها ستخفف بشكل أكبر توصيات بشأن السفر الداخلي، بما يسمح للمواطنين "ممن لا يعانون من أعراض" مرض كوفيد-19 بالسفر بحرية في البلاد اعتبارا من 13 يونيو الجاري.

وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين في مؤتمر صحفي إن "هذا لا يعني أن الخطر قد زال"، مؤكدا الحاجة إلى الالتزام بنصيحة وكالة الصحة العامة.

وكان قد تم تخفيف توصيات بشأن السفر الداخلي قبل شهر مضى، للسماح للسكان بالقيام برحلات داخل البلاد لمسافة تصل إلى ساعتين بالسيارة.

وقال رئيس الوزراء، عن قراره اليوم الخميس، إن البلاد شهدت في الأسابيع القليلة الماضية، تراجعا في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى عناية مركزة.

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ولا يزال الحد الأقصى للتجمعات العامة بعدد 50 شخصا ساريا، وكذلك توصيات التباعد الاجتماعي، ومنع زيارة دور المسنين، والقواعد التي تتطلب من المطاعم والحانات والمقاهي اتباعها، بعدم خدمة المواطنين سوى الجالسين إلى طاولات.

وقال يوهان كارلسون، رئيس وكالة الصحة العامة السويدية إن تخفيف قيود السفر الداخلي يمكن أن ينطوي على "خطر" ويؤكد الحاجة إلى الحفاظ على التباعد الجسدي.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة إنها سجلت 4562 حالة وفاة متعلقة بفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، وحوالي 42 ألف إصابة في المجمل.

ولا تزال توصية السويد الحالية بتجنب السفر غير الضروري للخارج سارية حتى 15 يوليو.

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