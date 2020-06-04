بالصور..السيطرة على حريق داخل مخزن ألعاب أطفال في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
سيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، على حريق نشب بمخزن ألعاب أطفال في نطاق حي العرب.
ورد بلاغ إلى إدارة الحماية المدنية وغرفة عمليات المحافظة باشتعال النيران في مخزن ألعاب أطفال بشارع أسوان وعادل الشربيني، وانتقل عادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب، وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده لمحال ووحدات سكنية مجاورة.
ومن جانبه، أكد رئيس الحي على أنه لا توجد أي إصابات أو خسائر بالأرواح نتيجة الحريق الذي نشب بالمخزن، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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