الأردن يُقرر تخفيف إجراءات العزل وفتح الفنادق والمقاهي بالبلاد

قال الأردن اليوم، إنه سيعاود فتح الفنادق والمقاهي وسيسمح بإقامة الفعاليات الرياضية دون جمهور وسيقلص ساعات حظر التجول ليلاً بدءًا من بعد غد السبت، وذلك في تخفيف آخر لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي أضر باقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات.

لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز قال للصحفيين إنه بينما

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يعود الأردن حاليًا إلى الأوضاع شبه الطبيعية، فإنه سيشدد تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لضمان تلافي خطر عودة زيادة حالات العدوى.

وصمد الأردن أمام جائحة كوفيد-19 بشكل أفضل من أغلب الدول المجاورة بعدما اتخذ خطوات مبكرة في منتصف مارس تشمل تقييد حركة تنقل

السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة وغلق الحدود وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول ليلا.

وخففت الحكومة في الأسابيع الأخيرة بعض الإجراءات التي أضرت بالاقتصاد فعاودت فتح أغلب الشركات والمصانع لتجنب تسريح جماعي للعاملين والإفلاس، وكان الاقتصاد يعاني بالفعل من تباطؤ النمو قبل الأزمة.

وقال مسؤولون: إن السبب وراء التخفيف الأخير لإجراءات العزل العام هو الانخفاض الحاد للإصابات الجديدة إلى أقل من عشر حالات في اليوم خلال الأسبوع الماضي.