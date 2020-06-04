بعد انتشار كورونا.. إعادة فتح قسم الطوارئ في بلدة إيطالية

أعادت بلدة كودوجنو الواقعة بشمال إيطاليا، وهي أول منطقة تشهد انتشار فيروس كورونا (كوفيد19-) في البلاد، فتح قسم الطوارئ بمستشفاها بعد أكثر من ثلاثة أشهر اليوم الخميس.
وجرى غلق الجناح بعدما أظهرت التحاليل إصابة مريض بالفيروس فيما كانت أول حالة للانتقال المحلي للفيروس يتم رصدها في إيطاليا.
وقال العمدة فرانسيسكو باسيريني عبر فيسبوك: "قسم الطوارئ بمستشفى كودوجناعاد للعمل مجددا"، واصفا الأمر بأنه خطوة رئيسية تجاه العودة للوضع الطبيعي.
غير أن الأنباء الجيدة لم تستمر طويلا نظرا لتواتر تقارير بأن أحد الأشخاص الذين دخلوا قسم الطوارئ المعاد فتحه حديثا أظهرت النتائج إيجابية إصابته بالفيروس.
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