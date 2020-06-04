بسبب ذبيحة معايدة.. إقالة رئيس قسم بمستشفى بالسعودية ومعاقبة 8 موظفين

أعفت صحة الطائف بالسعودية رئيس قسم بأحد المستشفيات الحكومية من منصبه، كما عاقبت 8 موظفين بالقسم نفسه بالحسم، بسبب اجتماعهم على وليمة خارقين بذلك الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتم فرض هذه العقوبات بعد انتهاء

مجريات التحقيق معهم، في واقعة إحضار رئيس القسم "وجبة معايدة" كانت عبارة عن ذبيحة، اجتمعوا عليها، مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات الاحترازية الوقائية، التي تمنع التجمعات خصوصا بمقرات العمل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبد الهادي الربيعي، أن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، اعتمد توصيات لجنة التحقيق بأحد المستشفيات، والتي أوصت بإعفاء رئيس قسم، ومعاقبة 8 آخرين، بعد مخالفتهم التعليمات الاحترازية الوقائية والضوابط النظامية داخل مقرات العمل.