الأردن : ارتفاع إصابات كورونا إلى 765 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ اليوم الخميس ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات إلى 765 حالة، وتسجيل 5 حالات شفاء، 3 منها بمستشفى الأمير حمزة، وحالتان بمستشفى الملك المؤسّس عبدالله الجامعي. وحالتان بمستشفى الملك المؤسّس عبدالله الجامعي. وتوزعت الاصابات الجديد -وفقا لوكالة الأنباء الاردنية- بواقع 4 حالات لمخالطين من محافظة الزرقاء، وحالة واحدة لأردني قادم من خارج المملكة، و3 حالات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع موضحة، انه تم إجراء 6027 فحصًا مخبريًّا، بحيث أصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 210401 فحص. قادم من خارج المملكة، و3 حالات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع موضحة، انه تم إجراء 6027 فحصًا مخبريًّا، بحيث أصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 210401 فحص.

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