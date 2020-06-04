تكفي 6 أشهر.. الدول الإفريقية تُوفر مُعدات للكشف عن كورونا

قالت جهة إقليمية تعمل على مكافحة الأمراض، اليوم الخميس، إن الدول الإفريقية وفرت 90 مليونا من معدات الفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بما يكفي للستة أشهر المقبلة، ودعت الدول والمانحون إلى تعزيز قدرات الفحص في القارة في

أسرع وقت ممكن.



وقال جون نكينجاسونج، رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي مراكز تابعة للاتحاد الإفريقي: "نحن في حاجة إلى زيادة فحوصنا بشكل سريع للغاية لتصل إلى ما بين 10 ملايين

و 20 مليون فحص لنسبق منحنى الإصابات، هذه دعوة للعمل، بمعني أننا لا بد أن نحشد الجميع".

وطرح "نكينجاسونج " مبادرة جديدة وهي "الشراكة لزيادة الفحوص في إفريقيا"، والتي تهدف إلى زيادة الفحوص في أنحاء القارة، مضيفا أنه تم إجراء 3.4 مليون فحص حتى الآن في إفريقيا، بواقع 1700 فحص لكل مليون شخص.