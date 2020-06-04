الجزائر تمنح أوسمة لضحايا كورونا من القطاع الطبي

سلم رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، باسم الرئيس عبد المجيد تبون، وسام "عشير" من مصاف الاستحقاق الوطني، لثلاث ضحايا بوباء "كورونا" من القطاع

الطبي وهم أحمد مهدي والدكتورة بوديسة وفاء وسائق سيارة الإسعاف طالحي جمال، بالإضافة إلى الراحلة عائشة باركي رئيسة جمعية "اقرأ".

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن تسليم الأوسمة تم خلال حفل تكريم بقصر الشعب، بحضور المستشارين لدى رئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم وعيسى بلخضر وعدد من أعضاء الحكومة، وعائلات الضحايا وممثلين عن المجتمع المدني.