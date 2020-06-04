السودان يُشيد بدور وفد خبراء صيني في المساعدة للتصدي لكورونا

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية، الدكتور صديق تاور، بالدور الكبير الذي اضطلعت به بعثة خبراء الصين الطبية التي تزور السودان حاليا، في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، ومساعدة السودان للتصدي والحد من انتشار جائحة "كورونا".
وقوة وأزلية العلاقات الراسخة بين بكين والخرطوم.
وقال تاور، خلال لقائه اليوم الخميس، وفد بعثة الصين الطبية الذي يضم أكثر من عشرين خبيرًا: إن زيارة الوفد تؤكد متانة
وأضاف أن نجاح الصين في القضاء على فيروس "كورونا" سيساعد السودان كثيرًا في الاستفادة من تجاربها وخبراتها الناجحة في الحد والتصدي للجائحة.
من جانبه، قال رئيس وفد بعثة خبراء الصين الطبية، الدكتور نشون لين: إنهم قاموا خلال تواجدهم بالسودان بتبادل الخبرات مع الكوادر السودانية فيمجالات تشخيص الوباء والعلاج والوقاية منه، وكيفية السيطرة والقضاء عليه خلال فترة وجيزة.
وأضاف: أنهم أجروا مباحثات مع الخبراء في وزارة الصحة والمستشفيات وممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، مشيدا بالإجراءات التي قامت بها اللجنة العليا للطوارئ الصحية للتصدي للوباء.
من جهته، أكد السفير الصيني لدي السودان، ماشين مين، اهتمام بلاده بالسودان حكومة وشعبا، مشيرا إلى أن حجم البعثة التي زارت الخرطوم تعتبر أكبر بعثة خبراء طبية أوفدتها الصين لدولة خارجية؛ مما يعد ترجمة حقيقية للصلات الطيبة بين البلدين في المجالات.
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