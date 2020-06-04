الجزائر: تدمير 9 مخابئ للجماعات الإرهابية شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن كشف وتدمير 9 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس (شمال).
كشفت ودمرت قوات الجيش أمس، تسعة مخابئ للجماعات الإرهابية خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوزقزة ببودواو، بولاية بومرداس".
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس: إنه "في إطار مكافحة الإرهاب،
وأضاف البيان أن قوات الجيش ضبطت في ولاية الجلفة (شمال) أربعة تجار مخدرات وخمسة كيلوجرامات من الكيف المعالج، في حين أوقفت قوات الجيش في ولاية تيبازة (شمال) تاجر مخدرات بحوزته 3.5 كيلوجرام من المخدرات ومبلغ مالي كبير.
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