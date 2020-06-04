السويد تعتزم تخفيف قيود السفر الداخلي 13 يونيو المقبل

أعلنت حكومة السويد، اليوم الخميس، أنها ستخفف بشكل أكبر توصيات بشأن السفر الداخلي، بما يسمح للمواطنين "ممن لا يعانون من أعراض" مرض كوفيد19- بالسفر بحريةفي البلاد اعتبارا من 13 يونيو الجاري.
أن الخطر قد زال"، مؤكدا الحاجة إلى الالتزام بنصيحة وكالة الصحة العامة.
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين في مؤتمر صحفي إن "هذا لا يعني
وكان قد تم تخفيف توصيات بشأن السفر الداخلي قبل شهر مضى، للسماح للسكان بالقيام برحلات داخل البلاد لمسافة تصل إلى ساعتين بالسيارة.
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