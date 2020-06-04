البرلمان التونسي يرفض مشروعا للتدخل في ليبيا

رفض البرلمان التونسي مشروع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر، والمتعلقة بإعلان رفضه للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل. رفض مشروع اللائحة لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة وهي 109 من أصوات النواب، حيث صوت لفائدة المشروع 94 نائبا، فيما اعترض عليه 68 نائبا واحتفظ 7 نواب بأصواتهم. يذكر أن مشروع اللائحة الذي تم تقديمه للمناقشة قدمته كتلة الحزب الدستوري الحر التي تترأسها عبير كوسي، أشار إلى دولتي قطر وتركيا وهو ما رفضه عدد من النواب الذين طالبوا بعدم ذكر أي دولة في اللائحة، وقد استجابت جهة المبادرة إلى ذلك قبل عرض المشروع على التصويت، وفقا للفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.



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