زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل إندونيسيا

ضرب زلزال قوي شدته 6,4 درجات، الخميس، شرقي إندونيسيا قبالة أرخبيل مولوكو، كما أعلن المعهد الأمريكي للجيولوجيا، لكن لم يتم الإعلان عن خسائر كبيرة على الفور. لم يصدر المعهد إنذارا بحدوث تسونامي بعد الزلزال الذي حدد مركزه على بعد نحو 135 كيلومترا شمالي مدينة توبيلو وعلى عمق 106 أمتار. والزلازل الأقل عمقا هي التي تحدث أضرارا بشكل عام. وقالت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا من جهتها: إن سكان بلدات عديدة شعروا بالهزة، لكنها لم تشر إلى أضرار أو جرحى. تقع إندونيسيا الأرخبيل المؤلف من 17 ألف جزيرة على حزام النار في المحيط الهادئ المنطقة التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا. أسفر زلزال قوته 6,5 درجات وضرب في سبتمبر 2019 أرخبيل مولوكو، عن سقوط نحو عشرين قتيلا. وفي 2018، ضرب زلزال عنيف بلغت شدته 7,5 درجات تلاه زلزال في جزيرة سيليبيس مما أدى إلى تدمير منطقة بالو وتسبب بمقتل أو فقدان أكثر من 4300 شخص.



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