احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأشارت الى ان “أعمال اللجان انتهت إلى الإفراج عن 168 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وكذلك قامت اللجان بفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت إلى الإفراج عن 669 نزيلاً إفراجا شرطياً”.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سابقاً قراراً جمهورياً بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية المصرية: الإفراج عن 837 من نزلاء السجون على مستوى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.