كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن: المرحلة المقبلة ستشمل فتح المدارس والجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن الأردن تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بطريقة نموذجية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل فتح المدارس والجامعات.

وأوضح "العضايلة"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، أن غالبية إصابات كورونا في الأردن مؤخرا هي لأشخاص قادمين من الخارج.

وأشار إلى أنه لازال يحذر من أن الوباء لازال موجودا في العالم وعلى الجميع الالتزام الصارم بالتوصيات.

وتابع: "لمسنا تعاونا كبيرا من المواطنين بتطبيق التوصيات ونراهن على وعي المواطن".