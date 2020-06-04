“يوتوبوز” مغربية مسنة وكفيفة.. دعم واسع لـ”مي سعيدة” لتحقيق مدخول من “يوتوب”

حظيت مسنة مغربية كفيفة، بدعم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخولها عالم يوتوب، ونشرها لمحتوى له علاقة بالطبخ، ونصائح حول مواضيع مهمة.

“اليوتوبوز” المتقدمة في السن، تدعى سعيدة طويس، وتنحذر من مدينة مكناس، وكانت قد انضمت إلى اليوتوب، في نهاية السنة الماضية، لكن نسب مشاهدتها كانت ضعيفة جدا، قبل أن تحظى، أخيرا، بحملة إعلانية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا على الصفحات الخاصة بالترفيه، وأخبار المشاهير.

وتمكنت “مي سعيدة” كما تسمي قناتها، من بلوغ عتبة 300 ألف مشترك في ظرف وجيز، وذلك بفضل الحملة، التي تدعمها بهدف تطوير قناتها على مستوى الأرقام، وتتمكن من تحقيق الربح من يوتوب.

وأضحى “يوتوب” في الوقت الحالي، مورد رزق مهم للعديد من المغاربة، الذين ينشرون فيديوهات تلقى متابعة، واهتماما، وهو ما يتمناه الداعمون لـ”مي سعيدة”.