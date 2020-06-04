رشيد الوالي يوزع الجوائز على متابعيه بعد الحجر

وعد الفنان رشيد الوالي متابعيه، المشاركين في مسابقة “حكي لي حكاية”، التي أقامها في رمضان، أنه سيوزع جوائزها في حفل، ينظم بعد الحجر الصحي.

وأعلن الممثل رشيد الوالي، اليوم الخميس، عبر حسابه في أنستغرام، الذي شكل مسرحا للمسابقة، أنه لا يزال عند وعده بمنح هدايا تشجيعية للفائزين في مسابقته، ويعتزم تنظيم حفل بهذه المناسبة بعد انقضاء الحجر الصحي.

وشارك شباب في مختلف الأعمار في المسابقة، التي أطلقها الوالي، عبر فيديوهات لا تتجاوز مدتها 3 دقائق، يحكي فيه المشارك قصة تربوية، أوفكاهية، أوثقافية تراثية.

وعلى المستوى الفني، غاب رشيد الوالي عن الشاشة الصغيرة، في شهر رمضان الماضي، بعدما ألغى فيروس كورونا، تصوير الجزء الثاني من مسلسل “الماضي لا يموت”.