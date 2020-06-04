وعد الفنان رشيد الوالي متابعيه، المشاركين في مسابقة “حكي لي حكاية”، التي أقامها في رمضان، أنه سيوزع جوائزها في حفل، ينظم بعد الحجر الصحي.
وأعلن الممثل رشيد الوالي، اليوم الخميس، عبر حسابه في أنستغرام، الذي شكل مسرحا للمسابقة، أنه لا يزال عند وعده بمنح هدايا تشجيعية للفائزين في مسابقته، ويعتزم تنظيم حفل بهذه المناسبة بعد انقضاء الحجر الصحي.
وشارك شباب في مختلف الأعمار في المسابقة، التي أطلقها الوالي، عبر فيديوهات لا تتجاوز مدتها 3 دقائق، يحكي فيه المشارك قصة تربوية، أوفكاهية، أوثقافية تراثية.
وعلى المستوى الفني، غاب رشيد الوالي عن الشاشة الصغيرة، في شهر رمضان الماضي، بعدما ألغى فيروس كورونا، تصوير الجزء الثاني من مسلسل “الماضي لا يموت”.
كانت هذه تفاصيل خبر رشيد الوالي يوزع الجوائز على متابعيه بعد الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.