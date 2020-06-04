كورونا يواصل إصابة الفنانين.. الجائحة تطال فنانة مصرية وعائلتها

قالت المغنية المصرية، رحمة، إنها، وعائلاتها أصيبا بفيروس كورونا، ويقيمان، حاليا، حجرا ذاتيا داخل المنزل.

وأعلنت رحمة إصابتها، وعائلتها بفيروس كورونا المستجد، يوم أمس الأربعاء، مشتكية من عدم وجود الدواء، الذي يمنح لمرضى كوفيد ي بلدها في الصيدليات”.

وكتبت رحمة على فايسبوك: “أنا وأهل بيتي جميعا مصابون بكورونا، والدواء غير موجود في أي مكان، لا في صيدلية الإسعاف، ولا من خلال الرقم 105، ولا أي شيء يروج له في التلفزيون، هذه حقيقة، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتفاعلت المصالح الطبية في مصر مع تدوينة الفنانة، إذ وفرت لها الدواء، وقالت في تدوينة أخرى: “أشكركم جميعا.. السائق أبلغني أنهم منحوه كل الدواء من صيدلية الأسعاف”.

رحمة، واحدة من الأصوات الشابة، التي تجد تقديرا كبيرا في مصر، حيث غنت في دار الأوبرى أكثر من مرة، آخرها قبل حوالي سنة، في حفل دام أكثر من 3 ساعات.