“الباطرونا” يفتح الباب أمام الشركات لإخضاع مستخدميها لاختبارات كورونا

فتح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الباب أمام كل المقاولات، لطلب إجراء تشخيص مكثف لمستخدمي القطاع الخاص، بعد عودة جل المقاولات إلى العمل في ظل جائحة كورونا.

ووضع الاتحاد رهن إشارة المقاولين رابطا على بوابته الإلكترونية، لتقديم طلب الحصول على إجراءات تشخيص فيروس كورونا لمستخدميها، ابتداء من اليوم الخميس، بعد الإعلان عن انطلاق العملية، أمس الأربعاء.

وقال الاتحاد، إن سعر الاختبارات، سيتم آداؤه من قبل الشركات، التي تقدمت بالطلب، مضيفا أنه سيتم دفعه على حساب بنكي مخصص لذلك، وسيتم احتسابه بسعر التكلفة.

وحسب المصدر ذاته، فإن على الشركات الراغبة في إخضاع مستخدميها لاختبار كورونا، ملء استمارة على موقع الاتحاد، تضم معلومات عن مكان الشركة، وعدد مستخدميها.

ودعا الملك محمد السادس أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة في إطار تشاركي لتدبير جائحة “كوفيد-19”.

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وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الصحة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، صدر مساء أمس، أن العملية ستتيح لأرباب المقاولات حماية المأجورين، والحد من خطر انتشار الفيروس، من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميها.

وأضاف البلاغ نفسه أن اختبارات كورونا تأتي على غرار عملية التشخيص المكثفة، التي جرى القيام بها، منذ 16 ماي الماضي في المؤسسات البنكية بشراكة بين وزارة الصحة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، التي أثمرت عن نتائج ممتازة من خلال اكتشاف حالتين مصابتين فقط من بين أكثر من 8 آلاف و100 اختبار تم إجراؤه حتى الآن.

وفي هذا الإطار، أعطى الملك تعليماته إلى وزارة الصحة لوضع مواردها المادية، والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل إطلاق حملة وطنية لتشخيص وباء “كوفيد-19” في صفوف مستخدمي مقاولات القطاع الخاص، مع مراعاة الاختلاط، والخصائص، والقيود الصحية المرتبطة بأماكن العمل.

وأشار بلاغ وزارة الصحة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن عملية الكشف عن فيروس كورونا ستساهم في استئناف الأنشطة، بشكل آمن، وفي أفضل الظروف.