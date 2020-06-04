شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تدرس إلغاء التأشيرات السياحية لمواطني الدول العربية والصين وأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن البلاد تدرس إلغاء متطلباتها لمنح التأشيرات للسائحين من الصين وأستراليا ونيوزيلندا والدول العربية في سبيل جذب المزيد من الزائرين فور تخفيف إجراءات العزل العام وجلب المزيد من الأموال للاقتصاد.

وتتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد بنسبة 12 بالمئة في الربع الثاني من العام بعد تراجع 1.5 بالمئة في الربع الأول.

وقال زيلينسكي "من الضروري تحرير سياسة التأشيرات: إذا ألغت دول متطلبات التأشيرات للأوكرانيين الذين يفدون إليها، فسنلغيها لهم أيضا. نحتاج لأن ننافس على السائحين".

وبحسب قسم الاتصالات التابع للرئيس، ينفق السائح الأجنبي عادة ما بين 120 و150 دولارا في اليوم ويقضي في أوكرانيا ثلاثة أو أربعة أيام في المتوسط. وزار حوالي 14 مليون سائح أوكرانيا في 2018.