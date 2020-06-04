شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 85 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 85264 حالة، توفت منها 1770 حالة، وتماثلت للشفاء 30128 حالة، وتخضع 53365 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 32910 حالات في إقليم السند، و31104 حالات في إقليم البنجاب، و11373 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و5224 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 3544 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و824 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و285 حالة في إقليم كشمير الحرة.