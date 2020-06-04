دولة أوروبية تدعو للاحتجاج عبر 'الفضاء الرقمي' في عصر كورونا

دعت السويد مواطنيها إلى تنظيم تظاهرات التضامن مع المحتجين ضد العنصرية في الولايات المتحدة عبر "الفضاء الرقمي" عوضا عن الخروج إلى الشوارع.
وأكدت وزارة الداخلية السويدية على حق المواطنين في التظاهر داعية إلى مراعاة قواعد هيئة الصحة العامة، خوفا من عودة تفشي جائحة كوفيد-19 في البلاد.
وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبرغ في تصريح مكتوب نقلته "رويترز": "أحث جميع الراغبين في الاحتجاج على العنصرية على اللجوء للإعلام الرقمي بدلا من ذلك وإلا سيخاطر الكثير من الناس بالإصابة بالمرض أو الوفاة".
واحتشد الآلاف أمس الأربعاء في أحد الميادين وسط العاصمة ستوكهولم حاملين لافتات تندد بالعنصرية ضد السود، تعبيرا عن تعاطفهم مع المواطن الأسود جورج فلويد الذي لقي مصرعه خنقا على يد أحد عناصر الشرطة في مدينة مينيابوليس الأميركية.
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