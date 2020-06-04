دولة أوروبية تدعو للاحتجاج عبر 'الفضاء الرقمي' في عصر كورونا

وجاءت دعوة السلطات السويدية هذه عقب انتهاك الآلاف من السويديين لقوانين العزل المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واحتشادهم في أحد الميادين في تظاهرات تضامنا مع الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة.وأكدت وزارة الداخلية السويدية على حق المواطنين في التظاهر داعية إلى مراعاة قواعد هيئة الصحة العامة، خوفا من عودة تفشي جائحة كوفيد-19 في البلاد.

وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبرغ في تصريح مكتوب نقلته "رويترز": "أحث جميع الراغبين في الاحتجاج على العنصرية على اللجوء للإعلام الرقمي بدلا من ذلك وإلا سيخاطر الكثير من الناس بالإصابة بالمرض أو الوفاة".

واحتشد الآلاف أمس الأربعاء في أحد الميادين وسط العاصمة ستوكهولم حاملين لافتات تندد بالعنصرية ضد السود، تعبيرا عن تعاطفهم مع المواطن الأسود جورج فلويد الذي لقي مصرعه خنقا على يد أحد عناصر الشرطة في مدينة مينيابوليس الأميركية.