هيئة السياحة تعلن عزم الحكومة تأهيل 6500 موقع أثري في عموم البلاد

اعلنت هيئة السياحة في وزارة الثقافة، الخميس، عن عزم الحكومة تأهيل 6500 موقع أثري في عموم البلاد.
وأضاف العبيدي، أن "قطاع السياحة جانب جوهري، بإمكانه توفير فرص العمل وزيادة الناتج القومي للبلد، سيما وأن كثيرا من الدول، تعد السياحة فيها مصدرا أساسيا مهما للدخل القومي"، مشيراً الى أن "للعراق إمكانات سياحية ومقومات لتطوير هذا القطاع بمختلف أشكاله، بعد رسم سياسة واضحة لجذب المستثمرين، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب من ذوي الاختصاص بهذا المجال".
وبيّن العبيدي، أن "السياحة المحلية تأثرت بشكل كبير بفعل انتشار وباء كورونا، الذي ألقى بضلاله على شركات السياحة والفنادق والزيارات الدينية التي منيت بخسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات"، مشيراً الى أن "خطة أعدتها هيئة السياحة على المدى البعيد، بالاضافة إلى اتصالاتها مع منظمة السياحة العالمية، لاسيما وأن العراق عضو فاعل فيها، وهناك العديد من اللقاءات والاجتماعات لوضع حلول لقطاع السياحة وتلافي الخسائر الاقتصادية".
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