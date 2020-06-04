هيئة السياحة تعلن عزم الحكومة تأهيل 6500 موقع أثري في عموم البلاد

وقال مدير عام هيئة السياحة في وزارة الثقافة محمد العبيدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق بلد غني بالتراث القديم وبما يمتلكه من أماكن تاريخية وثقافية ودينية، ويقدر عدد المواقع الأثرية في العراق بنحو 6500 موقع، لم تحض بالاهتمام المطلوب"، مؤكدا أن "الحكومة باشرت برسم استراتيجية، تعتمد على تبني هذه المواقع وتأهيلها بنحو يحقق دخلا هائلا للاقتصاد".وأضاف العبيدي، أن "قطاع السياحة جانب جوهري، بإمكانه توفير فرص العمل وزيادة الناتج القومي للبلد، سيما وأن كثيرا من الدول، تعد السياحة فيها مصدرا أساسيا مهما للدخل القومي"، مشيراً الى أن "للعراق إمكانات سياحية ومقومات لتطوير هذا القطاع بمختلف أشكاله، بعد رسم سياسة واضحة لجذب المستثمرين، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب من ذوي الاختصاص بهذا المجال".

وبيّن العبيدي، أن "السياحة المحلية تأثرت بشكل كبير بفعل انتشار وباء كورونا، الذي ألقى بضلاله على شركات السياحة والفنادق والزيارات الدينية التي منيت بخسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات"، مشيراً الى أن "خطة أعدتها هيئة السياحة على المدى البعيد، بالاضافة إلى اتصالاتها مع منظمة السياحة العالمية، لاسيما وأن العراق عضو فاعل فيها، وهناك العديد من اللقاءات والاجتماعات لوضع حلول لقطاع السياحة وتلافي الخسائر الاقتصادية".