مقتل 19 عنصراً من 'داعش' وتدمير 46 كهفاً في جبال مخمور

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الخميس، عن تدمير ٤٦ كهفا وقتل (١٩) عنصرا من عناصر تنظيم "داعـش" المُنهزمة بعملية أمنية في جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور.
وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وطيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، شرعت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب المُتمثلة بقيادتي العمليات الخاصة الأولى والثانية بواجبات نوعية في مناطق جُغرافية مُتفرقة من البلاد تمكن من خلالها أبطال الجهاز من تزويد طائرات التحالف الدولي بمعلومات دقيقة عن تواجد عناصر عصابات داعش الإرهابية واماكن اختبائهم ووفق هذه المعلومات، فقد نفذ طيران التحالف (٢٦) ضربة جوية، أسفرت عن تدمير (٤٦) كهفا وقتل (١٩) عنصرا من عصابات داعـش المُنهزمة في جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور".
وأوضح، "كما ألقت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على عنصرين من عصابات داعـش في قضاء الفلوجة"، لافتا الى أن "قوة من الجهاز بواجب في وادي حوران التابع لمُحافظة الأنبار أسفر عن تدمير (٣) مقرات تابعة لعصابات داعش".
وأوضح، "كما ألقت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على عنصرين من عصابات داعـش في قضاء الفلوجة"، لافتا الى أن "قوة من الجهاز بواجب في وادي حوران التابع لمُحافظة الأنبار أسفر عن تدمير (٣) مقرات تابعة لعصابات داعش".
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