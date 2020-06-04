دهوك تسجل ست اصابات جديدة بكورونا

سجلت دائرة صحة دهوك، الخميس، ست اصابات جديدة بفايروس كورونا.
وقالت صحة دهوك في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس كورونا في دهوك"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل ٦٧٢ اصابة جديدة بالفيروس و٢٤٣ حالة شفاء منه.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل ٦٧٢ اصابة جديدة بالفيروس و٢٤٣ حالة شفاء منه.
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