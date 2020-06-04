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دهوك تسجل ست اصابات جديدة بكورونا

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سجلت دائرة صحة دهوك، الخميس، ست اصابات جديدة بفايروس .
وقالت صحة دهوك في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس كورونا في دهوك"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل ٦٧٢ اصابة جديدة بالفيروس و٢٤٣ حالة شفاء منه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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