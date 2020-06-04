تحذيرات أمنية من ارتفاع أعداد متطرفي اليمين بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الاستخبارات الألمانية الداخلية عن تزايد ملحوظ في عدد المنتمين للتيار اليميني المتطرف، ليصل إلى 30 ألف شخص خلال 2019.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هانز-جيورج إنجلكه، وكيل وزارة الداخلية بالبلاد، قوله: "ازداد عدد اليمينيين المتطرفين في ألمانيا خلال العام الماضي- يرتبط ذلك أيضا بأن أجهزتنا الأمنية ترصد على نحو أدق مما كانت عليه سابقا، وتقوم بتحسين أسلوبها دائما"، إلا أنه لم يذكر أعدادا محددة.

يذكر أن عدد الأشخاص المحسوبين على التيار اليميني المتطرف في ألمانيا بلغ 24 ألف و100 شخص في عام 2019، وكان من بينهم 12700 شخص يميلون للقيام بأعمال عنف.

وقريبا سيصدر التقرير الجديد لهيئة حماية الدستور الذي يشمل بيانات محددة للعام الماضي.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر صرح مؤخرا بأن: "اليمين المتطرف يعد حاليا التهديد الأكبر بالنسبة لدولة سيادة القانون الديمقراطية الخاصة بنا".

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وتتوقع الحكومة الاتحادية استمرار زيادة عدد اليمينيين المتطرفين الذين يتم تصنيفهم من قبل الشرطة على أنهم "مصدر خطر على الأمن".

يشار إلى أن الشرطة تقدر عدد اليمينيين المتطرفين الذين يطلق عليهم مصدر خطر على الأمن بـ 65 شخصا على مستوى ألمانيا.

وكان تحقيق برلماني اتهم، الجيش الألماني بـ"إهمال كبير" لملف تصاعد "اليمين المتطرف" بين صفوفه، وفق ما نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

ويرصد الجيش سنويا 300 حالة انتماء لليمين المتطرف بين صفوفه، منذ إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2012.