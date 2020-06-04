انت الان تتابع إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 6.5 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم قد بلغ 6.53 مليون حالة حتى الساعة 1151 من صباح اليوم الخميس، بحسب التوقيت العالمي المنسق.

في الوقت نفسه، بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة حول العالم حتى اليوم الخميس 386464 حالة.