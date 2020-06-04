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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقطع فيديو لإحتراق عمال أفغان داخل سيارة في إيران يثير الجدل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أثار مقطع فيديو يظهر سيارة تشتعل، قيل إنها لعمال أفغان في إيران، جدلا واسعا؛ حيث قالت وسائل إعلام تابعة للمعارضة الإيرانية، إن قوات الأمن استهدفتهم، بينما أعلنت السفارة الأفغانية في طهران أنها ”تتابع الموضوع“.
ونقل موقع إرم نيوز، عن موقع قناة ”سيماي آزادي“ التابعة لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة، إن الحادث وقع، أمس الأربعاء، عندما أطلقت قوات الأمن في محافظة يزد وسط البلاد، النار على سيارة تحمل ركابا أفغان.
وقال الموقع، اليوم الخميس، إن ”قوات الأمن الإيراني أطلقت الرصاص على حافلة تقل ركابا من اللاجئين الأفغان، في الطريق السريع بمحافظة يزد، وإن السيارة احترقت؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الركاب“.
ونقلت القناة المعارضة عن شهود عيان قولهم: ”إن معظم ركاب السيارة احترقوا، وإن قوات الأمن هربت عندما شاهدت النار تشتعل بالسيارة“.
من جانبها، قالت السفارة الأفغانية في طهران، إنها ”بدأت تحقيقا في الموضوع، بعد أن علمت بحادث سير على طريق محافظة يزد، وأن الركاب كانوا مهاجرين أفغان“.
وأضافت السفارة، أن ”أسباب الحادث لا تزال مجهولة، وأن ما ظهر في مقطع الفيديو حادثة مفجعة“.
وأوضحت السفارة الأفغانية في طهران، ”أنها أوكلت إلى البعثة العسكرية في القنصلية الأفغانية بمدينة زاهدان، جنوب شرق إيران، مهمة التحقيق في القضية“.
وندد نشطاء وصحفيون إيرانيون وأفغان بالحادث، عبر منصات التواصل الاجتماعي، محملين قوات الأمن الإيرانية المسؤولية عنه.
وقال ”هيما زكريا“، مدير قسم الأخبار في قناة شمشاد الأفغانية، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ”أسقطت قوات الحرس الثوري الإيراني سيارة تابعة للعمال الأفغان في مدينة يزد الإيرانية؛ مما أدى إلى حرق جميع الأفغان على متنها. وتقول السفارة الأفغانية في إيران إنها تحقق“
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