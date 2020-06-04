شباب الصحفيين بمصر : جماعة الإخوان الإرهابية تستغل أزمة كورونا للاستيلاء على أموال المصريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن جماعة العار الإرهابية الشهيرة بالاخوان سابقا تستغل أزمة فيروس كورونا المستجد للاستيلاء على أموال المصريين، مؤكدة الجبهة علي أن الجماعة الإرهابية تاجرت بآلام الشعب المصري العظيم وانشأت "ايميل اليكتروني"بحجة تلقي التبرعات لصالح الأطباء؟؟؟ والتي ستستولي عليها جماعة الدم والخراب ؟هل يمكن أن يصدقكم أحد يا جماعه الخزي والعار؟وهل بلغت بكم الحقارة أن تنصبوا على المصريين.

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قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:هل يأمن المصريين على حياتهم منكم أيها الإرهابيين الخونة القتلة حتى يستأمنوكم على أموالهم؟هل سولت لكم أنفسكم ان المصريين يمكن أن يتبرعوا للايميل المشبوة.

اضاف طوالة:هيهات هيهات.لن ينخدع المصريين بالاوهام والأكاذيب التي يسوقها أمثالكم من سارقي الحق في الحياة.لقد تم كشفكم يا جماعه العار.