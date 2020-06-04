- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الصحفيين بمصر : جماعة الإخوان الإرهابية تستغل أزمة كورونا للاستيلاء على أموال المصريين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن جماعة العار الإرهابية الشهيرة بالاخوان سابقا تستغل أزمة فيروس كورونا المستجد للاستيلاء على أموال المصريين، مؤكدة الجبهة علي أن الجماعة الإرهابية تاجرت بآلام الشعب المصري العظيم وانشأت "ايميل اليكتروني"بحجة تلقي التبرعات لصالح الأطباء؟؟؟ والتي ستستولي عليها جماعة الدم والخراب ؟هل يمكن أن يصدقكم أحد يا جماعه الخزي والعار؟وهل بلغت بكم الحقارة أن تنصبوا على المصريين.
قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:هل يأمن المصريين على حياتهم منكم أيها الإرهابيين الخونة القتلة حتى يستأمنوكم على أموالهم؟هل سولت لكم أنفسكم ان المصريين يمكن أن يتبرعوا للايميل المشبوة.
اضاف طوالة:هيهات هيهات.لن ينخدع المصريين بالاوهام والأكاذيب التي يسوقها أمثالكم من سارقي الحق في الحياة.لقد تم كشفكم يا جماعه العار.
كانت هذه تفاصيل خبر شباب الصحفيين بمصر : جماعة الإخوان الإرهابية تستغل أزمة كورونا للاستيلاء على أموال المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.