إيران تطلق سراح البحار الأميركي مايكل وايت

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غادر العسكري الأميركي السابق مايكل وايت إيران التي أفرجت عنه بعد قرابة عامين على اعتقاله، حسبما أعلنت والدته الخميس، وذلك بعد إفراج الولايات المتحدة عن عالم إيراني.
وقالت جوان وايت في بيان "أعلن أن الكابوس انتهى وابني في طريق العودة بسلام إلى الوطن".
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