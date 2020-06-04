الحكومة البريطانية: كورونا ليس من صنع الانسان

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نصر المجالي: أعلنت الحكومة البريطانية، أنها لم تر "أي دليل" على أن فيروس كورونا (Covid-19) من صنع الإنسان، وذلك في تعليق لما أثاره رئيس جهاز الاستخبارات الداخلي MI6 من مزاعم بأن الفيروس ربما يكون قد هرب عن طريق الخطأ من مختبر صيني.

وسلط السير ريتشارد ديرلوف في كلامه الذي علق عليه المتحدث باسم 10 داونينغ ستريت، اليوم الخميس، الضوء على تقرير علمي جديد يشير إلى أن الفيروس صممه علماء صينيون، خلافا للرأي السائد بين الخبراء أنه نشأ في الحيوانات قبل أن ينتقل إلى البشر.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلي MI6 إن الدراسة التي نشرها هذا الأسبوع فريق بحث نرويجي - بريطاني، اقترحت "إدخال" العناصر الرئيسية في التسلسل الجيني للفيروس وربما لم تتطور بشكل طبيعي.

بحث دالغليش وسورنسن

وذكرت صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية أنه ورد في الورقة التي أنتجها البروفيسور أنغوس دالغليش من مستشفى سانت جورج في جامعة لندن وعالم الفيروسات النرويجي بيرغر سورنسن، قالا إنهما وجدا "أقسامًا موضوعة على سطح السارس- CoV-2 سبايك" والتي يمكن أن يشرح كيف يرتبط الفيروس بالخلايا البشرية.

اقترح السير ريتشارد، الذي كان رئيسًا الاستخبارات السرية من عام 1999 حتى عام 2004، أن العلماء ربما كانوا يجربون فيروسات التاجي الخفاش عندما هرب فيروس Covid-19.

وفي حديثه، أثار رئيس جهاز الاستخبارات السابق احتمال أن تدفع الصين ثمن الضرر العالمي الناجم عن الوباء. وقال: "أعتقد أن هذا بدأ كحادث"، مشيرا إلى أن دراسة العالمين دالغليش وسورنسن "مساهمة مهمة للغاية في النقاش الذي بدأ الآن حول كيفية تطور الفيروس وكيف اندلع واندلع كوباء".

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لا دليل

ومع ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "تحدث كل من وزير الصحة ومكتب كبير الموظفين الطبيين عن هذا من قبل وقالوا إننا لم نر أي دليل على أن الفيروس من صنع الإنسان".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل لتحديد بدقة كيف ينتشر هذا الفيروس ومتى." ويعتقد على نطاق واسع أن الفيروس بدأ ينتشر في مدينة ووهان الصينية في نهاية العام الماضي.

وكان البروفيسور ديفيد روبرتسون من جامعة غلاسكو أبلغ لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس اللوردات الشهر الماضي أنه "لا يوجد دليل حقيقي" على أن الفيروس من صنع الإنسان.

وقال "لا أعتقد أننا أذكياء بما فيه الكفاية لتصميم هذا الفيروس - إنه فريد للغاية". "في الواقع لا يوجد دليل على ذلك. يمكننا جميعًا الاستمتاع بنظرية المؤامرة، لكنك بحاجة إلى أدلة".



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