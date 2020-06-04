روحاني: تلويح ترمب بالكتاب المقدس أمر "مخزٍ"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس أنّ رفع نظيره الأميركي دونالد ترمب الانجيل بيده أمام كنيسة في واشنطن تضررت خلال تظاهرة مناهضة للعنصرية، أمر "مخزٍ".

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إنّه "تصرف مخزٍ يأتي من رئيس يريد التحرك ضد شعبه فانتهز الكتاب السماوي الانجيل ورفعه (...) ما أثار غضب كل الأديان الإبراهيمية".

وأضاف الرئيس الإيراني "نشهد (...) على أحد أسوأ الأيام من التاريخ السياسي والاجتماعي للولايات المتحدة وعلى الظلم الكبير الذي يتعرض له (السود). ما حصل لجورج فلويد تحوّل إلى حدث عالمي (...) فحين يُقتل بريء، العالم كله يتحرك".

اثارت وفاة جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس الاميركية في 25 ايار/مايو، موجة غضب كبيرة على العنصرية وعلى عنف الشرطة والتفاوت الاجتماعي في الولايات المتحدة، إلى جانب عدد كبير من ردود الفعل العالمية المستاءة.

وكان ترمب توجّه مساء الإثنين إلى كنيسة سانت-جون ذات الرمزية والواقعة على مقربة من البيت الأبيض، وقد تضررت قبل ساعات جراء اندلاع النار فيها.

وقال بينما يرفع الكتاب المقدّس بيمناه "لدينا بلد عظيم"، وجاء ذلك بعدما لجأت القوى الأمنية إلى العنف لتفريق المتظاهرين إتاحةً في المجال أمامه ليلتقط صورته أمام "كنيسة الرؤساء".

Advertisements

وتعرّض ترمب إلى انتقادات واسعة من قبل مسؤولين دينيين مسيحيين في بلاده.

وقال روحاني إنّ الكتاب المقدّس "يدعو الجميع إلى السلام والسكينة والإنسانية"، مضيفاً أنّ "الإنجيل ليس كتابا يأمر بقتل الأبرياء".

وتابع "إننا نتعاطف مع الشعب الأميركي الذي يتظاهر حالياً في الطرقات"، معرباً عن "الإدانة الشديدة للجرائم المرتكبة في الولايات المتحدة وللبيت الأبيض الذي يأمر بها".

ويطبع التوتر الشديد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من 40 عاماً، وتصاعد التوتر مع وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2017.

والأربعاء، اعتبر مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي أنّ وفاة فلويد تكشف "طبيعة الحكومة الأميركية" وطريقتها في اضطهاد شعوب العالم، بما في ذلك شعبها.