شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يراجع الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عقد الجلسات الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، واستعداداً لانعقاد الجلسات العامة للبرلمان يومي الأحد والاثنين، قام المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب بمراجعة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

ووجه المستشار محمود فوزي، بتوفير الكمامات لجميع المترددين على المجلس، وتوفير المطهرات اللازمة في كافة القاعات والطرقات.

وشدد فوزي، على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتأكد من المسافات الآمنة في القاعات المقرر عقد اجتماعات اللجان النوعية بها، حيث تم تجهيز جميع القاعات الكبيرة دون القاعات الصغيرة، والتي ستشهد عدداً من الاجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة موازنات الوزارات والجهات المختلفة، في إطار قرب مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.

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وضمن الإجراءات الوقائيه والاحترازية التي اتخذها مجلس النواب، تمثلت في تعقيم أجهزة التكييف المركزي بالكلور والمطهرات الأمر الذي يتم بشكل أسبوعي.

يشار إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، سيستأنف جلساته العامة الاسبوع القادم، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، مواصلا مهامه التشريعية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" من خلال حزمة تشريعية هامة، جنباً إلي جنب مع سن التشريعات الاقتصادية الهامة والأخري الداعمة للبحث العلمي والأبتكار.