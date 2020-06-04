شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل مشيدًا بجهود الحكومة بالتصدى لتعديات الأراضى الزراعية: دعامة للأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل، بالجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة للتصدى لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى كل أنحاء الجمهورية، لترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة ومنع محاولات استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والقيام بالتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف وخاصة أوقات الحظر.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أن املاك الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أمان لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسى بعدم التهاون مع المعتدين على الأراضى الزراعية فى ظل الظروف الراهنة هو تجسيد فعلى لمقولته "يد تبنى ويد تحمل السلاح".

وأشار "الجميل"، إلى أن انتفاضة الحكومة للحفاظ على الأراضى الزراعية من التعديات بالتوازى مع الإجراءات والتدابير الصارمة المتخذة لمنع انتشار وباء كورونا نجاح يستوجب الاشادة به.

وأكد رجل الأعمال، على إنه لا مجال فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمور البلاد للإضرار بممتلكات مصر، مشيدا بجدية الحكومة فى تنفيذ توجيهات الرئيس بكل قوة وازالة المخالفات، للحفاظ على هيبة الدولة، دون استثناء بما يشيع الامن والأمان والاستقرار ويعطى الامل فى مستقبل زاهر لكل المصريين.

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وأوضح أيمن الجميل، "لا تهاون مع أى مخالف وسنتصدى بكل حسم للمتعدين" شعار رفعته الجهات التنفيذية بالمحافظات للتصدى وبكل حسم للبناء العشوائى، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد فى البناء العشوائى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وذلك خلال اجتماعه الأخير الذى عقده بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من المحافظين ومدراء الأمن موجها بتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية.

وأكد رجل الأعمال، أن قرار الرئيس يهدف لحماية الرقعة الزراعية باعتبار أنها تمثل قضية أمن قومى فى ظل توقف معظم الأنشطة الصناعية والاقتصادية واعتبار أن الرقعة الزراعية فى هذا الوقت الراهن تشكل دعامة أساسية للأمن الغذائى فى البلاد والذى إذا طرأ عليه أى نقص سيتسبب فى كارثة خطيرة تهدد حياة وأرواح المواطنين.

ولفت الجميل، إلى أن الحكومة تعمل على الضرب بيد من حديد مع من يستغل الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى البناء المخالف والعشوائى حيث سيواجه بإجراءات حاسمة من أجهزة المحافظات، مضيفا أن القضاء على البناء المخالف من أهم الملفات لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين، ويشكل ضغط كبير على شبكات المرافق العامة بالمحافظات.