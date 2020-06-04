شكرا لقرائتكم خبر عن القصبى:مصر وضعت الخطط مبكرا لمواجهة كورونا وخطوات المكافحة لاقت الإشادة دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مصر بدأت مبكراً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع الخطط والسياسات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وأن الخطي التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية كانت لها نتائج لاقت استحسان الشعب والمؤسسات الدولية.

وأضاف القصبي، خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب اليوم خلال مناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الإجتماعي للعام المالي الجديد 2020/2021 ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه البوصلة منذ اللحظة الأولى للجائحة، وحدد اتجاه الدولة بالحفاظ مؤكداً أهمية الحفاظ النفس البشرية مهما كانت التداعيات الاقتصادية، ثم بدأت الحكومة كلها بالتفاعل مع الازمة، مشيراً إلي أن مجلس النواب أيضا لم يتوقف عن مهامه ودوره التشريعي بل وخرج باكثر من 70 تشريع خلال الشهرين الماضيين فقط.

واشاد القصبي، بدور وزارة التضامن الإجتماعي في تعاملها مع أزمة السيول و جائحة كورونا، مشيراً إلي اللقاء الذي عقده معها منذ ظهور فيروس كورونا حيث وجدها تعد كل مؤسسات التابعة لكيفة التعامل مع الأزمة.

وشدد القصبي، علي حرص اللجنة علي دعم محدودي الدخل والتأكد من تلبية احتياجات المجتمع لاسيما في تلك الظروف الصعبة متسائلا عما إذا كانت موازنة وزارة التضامن عكست ذلك، بما يعمل علي تمكين المواطن المستحق اقتصاديا، وآلياتها لدعم شبكة الأمان الاجتماعي والأسر الفقيرة ورفع مستوى المعيشة والخدمات المقدمة.

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ووصف القصبي، التضامن الإجتماعي بأنها وزارة أمن قومي حيث قامت بتنفيذ عدد من البرامج الهامة لدعم محدودي الدخل في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وقدمت قروضا ميسرة حيث كان لها الأثر الإيجابي علي المجتمع واستشعر بكرامته في ضوء توجيهات الرئيس بالوقوف علي محدودي الدخل.

وفي سياق متصل، دعا العالم للصيام عن الصراعات والتعديات، قائلا: ربما يعتقد البعض أن الصيام انتهى بشهر رمضان، لكن في الحقيقة أزمة فيروس كورونا المستجد تدعونا أن نواصل الصيام، فيجب أن تصوم الدول العظمى عن الصراعات والتعديات والقتل وسفك الدماء التي انتشرت قبل الجائحة".

و شدد القصبي عن أهمية أن تصوم البشرية عن الكذب والخيانه والشائعات والخلافات والمنافسات غير الشريفة، وأن ينبه العالم اجمع إلي أهمية عودة القيم الأخلاقية والسعي والاجتهاد والعطاء.