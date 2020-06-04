شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ملوى يطالب بإمداد مستشفى الصدر بالمستلزمات الطبية اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إمداد مستشفى الصدر بمركز ملوى بمحافظة المنيا المخصصة لعزل مصابى فيروس كورونا ، بأنابيب الأكسجين والمستلزمات الطبية وأدوية بروتوكول وزارة الصحة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن المستشفى تعد مركزا للعديد من المحافظات والمناطق المجاورة مما يستوجب سرعة توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة وفقا لبروتوكولات العلاج المعتمدة والتي يتم تطبيقها وخضوع المرضى لها.

ولفت عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إلى أنه مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وفقا لإحصائيات وزارة الصحة والأرقام التى يتم الإعلان عنها يوميا لم تعد المستشفى لديها القدرة على تلبية متطلبات المصابين فى ظل الفترة الحرجة والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل حتى تظل المستشفى تعمل نفس القدرة الاستيعابية لها.

وطالب عضو مجلس النواب، الوقوف على نواقص المستشفى من المستلزمات الوقائية وبروتوكولات العلاج على أن يتم توفير هذه الاحتياجات فى أسرع وقت، مشيدا بالجهود التى تبذلها الوزارة فى هذا الصدد، مؤكدا أن هناك العديد من الدول الكبرى التى تم تستطيع ان تتحمل أعداد الإصابات وغن لم يكن لدينا منظومة صحية مؤهلة وبنية تحتية قادرة على استيعاب هذه الأعداد كان الأمر سيتحول إلى كارثة.

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