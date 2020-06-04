شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يقترح وضع جدول لصرف السلع التموينية لمنع التكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بدراسة شكاوي المواطنين من تجمعات الأهالي مع بداية كل شهر علي مدار عدة أيام أمام مقرات صرف التموين بمختلف المحافظات.

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جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أنه مع بداية كل شهر يتوافد الأهالي إلي مقرات صرف التموين مما يشكل تجمعات كبيرة من الوارد أن تكون بيئة مناسبة لانتشار العدوي، مع تزايد معدلات الإصابة التى تجاوزت الـ20 ألف إصابة بالشارع المصري، ومن ثم مواجهة هذه التجمعات مع الحفاظ علي صرف التموين فى مواعيده ضرورة مهمة.

ولفت عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب إلي أنه من الممكن أن يتم تطبيق ما تم من أعمال متعلقة بتدابير كورونا أمام هذه المقرات، مثلما حدث فى البنوك ومقرات صرف المعاشات، أو توزيع صرف التموين علي أيام كما حدث من قبل وزارة التضامن في صرف المعاشات علي مدار الشهور الماضية، وأن يتم تقسيم البقالين على مقرات"جمعيتي" نظرا لاتساع المساحة.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن الدولة المصرية لا تزال تواصل جهودها الفعالة فى المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وتسعي مؤسسات الدولة لتقديم النموذج الأفضل، ومن ثم مسؤولية المواطن أيضا ضرورة مهمة خاصة أن الوعي عامل رئيسي فى المواجهة، ومن ثم التجمعات خلال الفترة الأخيرة مواجهتها بشكل حاسم من الجميع لابد أن يكون علي مستوي عالي مع الإلتزام بإرتداء الكمامة دون أى تراخي.