شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تنسيقية الأحزاب تستعرض الجولات الميدانية لأعضائها نواب المحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجولات الميدانية لعدد من أعضائها نواب المحافظين، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويواصل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، زياراته الميدانية للمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث قام بتفقد مستشفى قوص المركزي ومستشفى قفط التعليمي لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية .

وأكد الدكتور حازم عمر علي استمرار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بمختلف مدن المحافظة، وأشار خلال زيارته لمستشفيات قوص وقفـط إلي انتظام سير العمل وتوافر كافة المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية ومكافحة العدوي بهم.

وأوضح أن المستشفيات مستمرة أيضا في تقديم خدمات الاستقبال والطوارئ للأمراض الأخرى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والعزل والغسيل الكلوي واطمأن من الاطقم الطبية على توافر كافة المستلزمات الوقائية.



وفي إطار حرص المحافظة علي متابعة سير العمل بالوحدات الصحية المخصصة للعمل علي مدار 24 ساعة بعدد من قري المحافظة بهدف توفير الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات، تفقد نائب المحافظ سير العمل بالوحدة الصحية لقرية الكلالسة بمركز قوص وأطمئن علي توافر الادوية والامصال والمستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوي ، ووجه نائب المحافظ مسئولي مدينة قوص بالمتابعة الدورية علي الوحدات الصحية بنطاق المدينة .

وتابع نائب محافظ بنى سويف تطبيق قرارات الحكومة بارتداء الكمامات في الأماكن والمرافق العامة..والاطمئنان على انتظام الخدمة وتوافر المستلزمات والأدوية بالمستشفى العام.

فيما قام بلال حبش نائب المحافظ - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بجولة في مركز ناصر، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في المرافق العامة وأماكن التجمعات ،ومتابعة مستوى الخدمة الطبية بالمستشفيات والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية،وذلك ضمن إجراءات الحكومة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد. حيث تابع نائب المحافظ سير العمل بمستشفى ناصر العام ، وتفقد عدداً من الأقسام الطبية ، والتي شملت الغسيل الكلوى ومخازن الأدوية والعناية المركزة والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن متابعة أعمال تجهيز وحدة العناية المركزة المخصصة لاستقبال حالات العزل

وتفقد نائب المحافظ موقف سيارات ناصر، لمتابعة مدى التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، مشيرا إلى اعتبارها من الضروريات التي لايجب التهاون فيها، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فضلاً عن تجنب عقوبة مخالفة ارتدائها تنفيذا لقرارات الحكومة في هذا الشأن.

واستكمل نائب المحافظ جولته بزيارة عدد من المنشآت الحكومية التي تؤدى خدمات جماهيرية، حيث تفقد فرع البنك الأهلى ومكتب البريد وماكينات الصراف الآلى ومتابعة بدء صرف المعاشات بمقر مدرسة جابر جاد الثانوية،حيث شدد نائب المحافظ على أهمية التزام العاملين والمترددين بارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتنظيم عملية الدخول والخروج تجنباً لأى تكدس أو زحام أثناء تلقى تلك الخدمات الجماهيرية التي تشهد اقبالاً من المواطنين في هذه الأيام.

واختتم نائب المحافظ جولته بزيارة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، لمتابعة سير منظومة العمل بالوحدة والتأكد من التزام العاملين المتواجدين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وأعمال النظافة والتعقيم لأقسام وإدارات الوحدة المحلية.

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